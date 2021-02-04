BMW新款豪華小車年前搶發 11:002021/02/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 BMW汽車總代理汎德宣布，全新導入BMW豪華小車120i Edition M及220i Edition M車型，均搭載2.0升BMW TwinPower Turbo直列四汽缸汽油引擎，最大馬力達178匹，外觀上透過M Sport套件與18吋M款專屬深色V輻式輪圈等，打造動感、有型的酷帥風格。 汎德表示，全新BMW 120i Edition M建議售價189萬元、全新BMW 220i Edition M建議售價199萬元。 電動車夯 和大、康舒營運催速 BMW 2款新車高調現型 (工商 ) #全新 #汎德 #BMW #Edition #豪華小車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》戴姆勒分拆卡車業務 要投資人聚焦賓士轎車 10:342021/02/04 財經 《電子零件》宅經濟＋車用出貨 騰輝-KY元月營收創單月新高 08:522021/02/04 財經 搶春運財 共享汽機車動起來 04:102021/02/04 財經要聞 台灣保時捷Dream Together夢工程攜手荒野保護協會開啟環境保護新篇章 10:162021/02/04 汽車情報-汽車新聞 嘉市公有路邊停車格 除夕到初四免費 04:102021/02/04 地方新聞 麥卡倫Distil Your World精萃世界限定版 探索倫敦獨特風味 04:102021/02/04 產業特刊 信義鄉賞櫻祕境望高寮 花期到3月 04:102021/02/04 地方新聞 土城清潔工重摔昏迷 行善團1小時募10萬急紓困 10:382021/02/04 寶島 小琉球門面 白沙港商店街招標 04:102021/02/04 地方新聞 培育產業鏈 大陸扶植千家小巨人 04:102021/02/04 產業財經 BOWMORE波摩 高年份珍稀上市 04:102021/02/04 產業特刊 財經熱門新聞 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 《半導體》外資冷眼 穩懋重傷 - 財經 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 今年全球成熟製程代工產能 台積電奪冠 三星被狠甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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