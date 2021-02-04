BMW汽車總代理汎德宣布，全新導入BMW豪華小車120i Edition M及220i Edition M車型，均搭載2.0升BMW TwinPower Turbo直列四汽缸汽油引擎，最大馬力達178匹，外觀上透過M Sport套件與18吋M款專屬深色V輻式輪圈等，打造動感、有型的酷帥風格。

汎德表示，全新BMW 120i Edition M建議售價189萬元、全新BMW 220i Edition M建議售價199萬元。

(工商 )