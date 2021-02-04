前高雄市長韓國瑜不滿台聯黨主席劉一德指控他進過少年觀護所，108年12間控告劉一德涉嫌加重誹謗及違反總統副總統選罷法。北檢偵辦後，認為劉一德有合理查證，予不起訴處分。

劉一德於民國108年12月18日總統大選期間，在台聯辦公室內以FB直播方式，對外表示韓國瑜年少時因北聯幫的一個案子，曾經進入台南少年觀護所。韓國瑜提告加重誹謗及違反總統副總統選罷法意圖使人不當選。

劉一德到案時表示，台聯曾接獲選民指認，表示韓國瑜曾在少年觀護所被關過，他聽到不敢馬上講出去，後來經多次查證，認為這件事仍有許多疑點尚未澄清，且韓國瑜有一段時間跟一般人不一樣，韓國瑜應該交代一下。

檢察官傳喚這名選民作證，並根據韓國瑜口述、黃光芹採訪撰述的「跟著月亮走」一書內容，認為劉一德推定韓國瑜可能因違法行為而遭收容於觀護所，並非全然無據。

另外，少觀所依法必須在案件終結後銷毀少年資料，即使有留存，依法也不得對外提供。劉一德顯然無法向少觀所求證。

北檢認為，韓國瑜當時身為高雄市長。也是第15任總統候選人，無論宣布參選前後的行為，均會受到全民嚴格檢視，劉一德經合理查證，確認傳播屬實，檢察官認為劉一德罪嫌不足，予不起訴處分。（編輯：張銘坤）1100204

(中央社)