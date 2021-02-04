彰化縣爆出一間國中女校長喝酒失態，被錄影檢舉，掀起議論紛紛，校長去留問題也備受關注，女校長今天公開出面，深深一鞠躬向社會大眾道歉，表示「身為教育工作者這是很不好示範，深深感到懊悔和抱歉，對不起」。縣府表示，不適當行為已經送考績委員會，下周召開，審議期間校長先調回府內。

彰化傳出女校長酒後失態，在校內大哭大叫，最後躺下來，影片被錄下送到彰化縣政府校育處檢舉，教育處調查後確定有喝酒事實，表示會以考績處分。

據了解，這名校長算是資深，但調到目前任職學校才第一任，許多強勢作為引起爭議，但也有人稱許教學認真，去年12月校慶當天與家長委員會中午聚餐，因為晚到，連乾3杯純威士忌，事後酒醉無法行走，被人攙扶近校，情緒失控。

事件被多重解讀，有質疑校園錄拍風雲太可怕，有認為要檢討勸酒文化，但也有指出校長個人必須對失控行為負責，管理太強勢，溝通不適當，引爆風波。

今天女校長出面鞠躬道歉，表示對喝酒失態，對校慶當天行為向社會大眾說對不起。這名女校長今天出面公開道歉，並深深一鞠躬，後悔當天應該以水代酒才對，未來將滴酒不沾，不再喝酒了。

教育處長陳逸玲表示，某國中校長的行為已實際影響到校譽，特別是飲酒失態的部分，是教育界不允許的，所以，針對校長失態行為的處置，教育處會針對相關的行為送考績委員會議處，調查期間同時召開校長遴選委員會，議決後續該校長的去留事項，審議前這段時間會先將校長調回府內，由候用校長代理該校校長，主持教務。

教育處長陳逸玲指出，校長們在偏鄉對學務方面與提升偏鄉學校的學力都非常的用心努力，希望教學務方面校長與老師們盡量採取溝通的模式進行，讓雙方共好，同時顧及孩子的受教權與提升學力，教育處也會加以嚴格督促。

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(中時 )