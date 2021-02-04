39歲女星朱俐靜從選秀節目《超級偶像》出道，她今年初在發片記者會上淚揭2020年發現罹患乳癌，一直依靠藥物治療中，現在和平共存。至於感情，她與交往12年的男友分手了，情緒陷入低潮，冒出負面想法。

根據《自由時報》報導，朱俐靜檢查出乳癌之前，結束與男友12年的愛情長跑，有段時間心情都很低落，「想說不然就一個人好了，反正人走了也是一個人面對」，但現在較正面些，對情事隨緣。

睽違6年，朱俐靜今年1月帶著新專輯《來日方長》與粉絲見面，在記者會上，主持人陶晶瑩問為什麼這麼久才發片，她驚吐2020年春天發現罹乳癌，由於家族長輩並沒有相同病史，得知的當下腦海出現跑馬燈，閃過許多人生重要的畫面，不理解為什麼會罹癌，況且才30幾歲，不過遇到了也只能接受。

藥物治療的初期，朱俐靜的身體出現失眠、過敏、些許掉髮，還會痛到無法爬下床，熬過適應期才轉好，目前與癌細胞和平共存。在不知道未來的情況下，朱俐靜把全部心情投注在此張專輯中，「透過音樂的方式，還是想要留一點什麼給這個世界。」

面對病情，朱俐靜的心態轉為樂觀，「我覺得運氣滿好的，去年遇到疫情步調比較慢，可以慢慢調整自己」。」除了忙著創作專輯，她都有遵照醫生指示治療，加上平日接觸瑜伽運動與冥想練習，身體恢復得不錯。

(中時新聞網)