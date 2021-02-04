中廣董事長趙少康重回國民黨，高雄市前市長韓國瑜是幕後推手。媒體批露最早的引線人其實是韓國瑜的女兒韓冰，以及國民黨立委許淑華。對此，前高雄市府新聞局長、廣播節目主持人王淺秋質疑，到底是有心人士刻意放消息，破壞國民黨團結，還是幾位當事人手機遭外力監控？

《自由時報》總編輯鄒景雯撰寫特稿，指韓冰、許淑華是韓趙結盟的最早引線人，且鉅細靡遺描述協商過程，也提到三方會面的消息保密到家，黨內並不知情，因此在事件曝光後群起譁然。

王淺秋今（4）日在廣播節目「千秋萬事」中質疑，消息來源是什麼？描述的過程好像人就在現場，認為內部掌握全盤消息的人，都不可能對外放消息。如果趙少康要重回國民黨的消息，是與韓國瑜、江啟臣討論好，農曆年後統一公開說明會更棒，除宣布國民黨喜事外，也能壯大藍軍士氣。

不過，趙少康重回國民黨消息，卻在大家都還沒準備好的情況下提前曝光。王淺秋表示，趙少康也是接到媒體詢問電話，隔天只好出面回應，到底是國民黨內部知情人士或反對人士放消息，還是外力監控，把消息放給綠媒？她認為，文章寫出來只要有一點點苗頭，當事人再出面說明，就是完整的故事，而為何會提前走漏消息，確實疑點重重。

(中時新聞網)