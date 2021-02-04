在大陸「雙循環」新發展格局下，消費對經濟發展促進作用愈發凸顯。據21世紀經濟研究院引述各地公佈經濟數據，整理出2020年大陸社會零售總額排名前10大城市，推估消費前10強城市、排名分別為上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、武漢和杭州。

值得注意的是，截至2月3日南京尚未公佈全年數據，但根據前11個月社零總額6469億元（人民幣，下同），已經超過武漢、杭州全年數據，這使得南京至少可以鎖定第8名位置。

觀察消費前10強城市中，上海、北京和重慶2020年的社零總額均超過兆元規模。其中拿下冠軍的上海社零總額為1兆5932.5億元、年增率0.5％，不僅突破1.5兆元大關，更是實現逆勢增長。

但如從人均表現來看，上海、北京保持較高水準，反觀第3名的重慶在10座城市中相對墊底，且被拉開較大差距。這很大程度意味重慶消費第3大城地位，更多是依靠人口數量優勢支撐。但這也從另一個角度反映出，在促消費、擴內需方面，重慶確實可以利用其人口數量優勢。

(旺報 )