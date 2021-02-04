農會選舉已進入緊鑼密鼓階段，苗栗地檢署接獲檢舉指稱苗栗市農會會員代表選舉，疑有候選人羅道宏以每票2至3千元，向7、8名會員買票賄選，苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮苗栗縣調站、苗栗警分局等單位，3日發動傳喚羅某及會員等10餘人到案，羅坦承賄選，訊後，檢方諭令羅以10萬元交保並限制住居，其餘會員請回，全案正由檢方深入偵辦中。

苗栗地檢署接獲檢舉指稱，苗栗市農會會員代表選舉，疑有候選人羅道宏向會員會員買票賄選等不法情事，苗栗地檢署隨指派檢察官黃棋安偵辦，並指揮苗栗縣調站、苗栗縣警苗栗分局組成專案小組進行蒐證。

2月3日，專案小組蒐集相關事證後分別傳喚涉案候選人、會員等10餘人。經檢察官訊問後，羅道宏坦承自2021年1月15日起至2月初，親自以每票現金新台幣2千至3千元，向7、8名會員買票。羅某供詞與收受賄款的會員說法相符。檢方訊後，諭令羅道宏以10 萬元交保及限制住居，其餘涉案會員均請回。檢方將繼續查辦以嚴防賄選情事，並呼籲如有其他受買票的農會會員，主動向檢方自首並繳回犯罪所得。

苗栗地檢署表示，查察賄選無假期，苗栗地檢署在農漁會選舉期間內積極整合轄內警調人力，縝密分析情資後精準出擊，本次查賄案件正是檢警調通力合作展現的成果。苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏指示轄內檢警調單位於選舉期間內，務必全力積極查賄，以維乾淨選風。

(中時 )