根據統計，台灣每年平均約新增約1萬2千多名乳癌患者，長居女性癌症榜首。雖然目前乳癌患者的5年存活率已經高達九成，但是一旦復發或轉移，往往狀況就趨於複雜。中央研究院基因體研究中心黃雯華助研究員團隊，近期發現並證實了一項乳癌惡化的機制。黃雯華指出，蛋白質DSG2（Desmoglein2）會隨著患者體內微環境的氧氣含量而增減，促使乳癌的增生與移轉。

一般來說，乳癌的治療武器相當多，整體存活率高，然而，一旦發生癌症轉移，存活率便會陡降到30%以下。因此，如何避免癌細胞的擴散，是現今乳癌治療的重點之一。目前認為，復發的機率與原癌症期別、腫瘤大小、荷爾蒙接受體陽性或陰性、HER2 陽性或陰性等都有關係。

●乳癌為何增生、又為何移轉？蛋白質DSG2含量是要角

黃雯華助研究員團隊則是發現，癌症的蛋白質會動態變化，並影響癌症病程。黃雯華解釋：

蛋白質DSG2原本常見於表皮細胞，負責細胞之間的黏附。2016年，黃雯華團隊在分析乳癌轉移的基因數據時，發現DSG2含量異常的高。

經比對乳癌病患的檢體切片後也發現，癌細胞有DSG2的病患，存活率明顯偏低，並有較高的復發機率。同樣的現象，在以國外患者為族群的基因研究中也被證實，且不受限於乳癌的種類。

乳癌細胞與DSG2相關機轉。(圖/中央研究院提供)

黃雯華解釋，癌細胞首先在乳房大量生長，並會藉由DSG2的黏附能力使腫瘤不斷增大。而當腫瘤核心的微環境開始出現缺氧的狀態時，另一種蛋白質──厭氧關鍵調節蛋白HIF-1α便會啟動反應：抑制DSG2。少了DSG2，癌細胞失去黏附力，開始脫離原生腫瘤、進入血液隨著循環系統傳播到體內其他部位，並生長成新腫瘤，形成癌轉移。

中研院這項研究掌握DSG2的促癌機制，有助於將其作為癌症診斷的生物標記。黃雯華舉例，未來在臨床診斷上，可分析腫瘤中與血液中癌細胞的DSG2含量，以追蹤預後的表現，或檢視治療方法是否奏效。此外，也可以將DSG2作為治療標靶。

中央研究院基因體研究中心黃雯華助研究員(右)與此研究第一作者張博皓博士後研究人員(左)。(圖/梁惠明攝)

黃雯華特別強調，不只有乳癌，許多數據也顯示子宮頸癌、頭頸癌和肺癌等也都有大量DSG2，且會影響預後情形，DSG2將有機會成為未來癌症研究關注的新焦點之一。這項研究論文已於本（2021）年1月19日發表於《美國國家科學月刊》（PNAS）。

(中時新聞網)