台灣動物社會研究會今(4)日公布6大通路的「蛋雞動物福利調查評比」，其中以「非籠飼雞蛋」為評比標的，結果顯示，台灣兩大本土品牌「全聯」及「美廉社」均墊底，非籠飼雞蛋比例僅4％及7％，顯示影響動物身心健康與威脅環境永續的「格子籠雞蛋」在台灣的比例仍居高不下。

台灣每年蛋雞飼養隻數約3800萬隻，雞蛋產量為73億顆，其中高達90％的母雞都是以「格子籠」的方式飼養，每個籠子約A4大小，塞了3-4隻母雞，格子籠的飼養方式剝奪母雞需要安全就巢產蛋、梳理羽毛、沙浴、生活空間等需求，只為了繼續產蛋。

根據動社針對賣場通路抽查非籠飼雞蛋統計指出，在台灣擁有989家(家數統計截至2019年)最多店數、年營收超過千億的全聯，在本次抽查中，55款蛋品僅2款是善待母雞身心健康的「非籠飼」雞蛋，占比4％；美廉社27款蛋品中，也僅有2款為「非籠飼」雞蛋，占比7％，兩者皆為台灣本土品牌。

另外本次表現最好的大潤發與家樂福，大潤發41款雞蛋中有15款為非籠飼，占比37％；家樂福量販店50款蛋品中有17款為非籠飼，占比34％，大潤發44款蛋品中有14款為非籠飼，占比32％，其中大潤發的「全球廢籠政策」表現最優異，目標2025年落實廢籠政策，不再提供、販售格子籠雞蛋。

台灣動物社會研究會研究員陳致甫表示，全聯及美廉社所公布的「企業社會責任報告書」中，皆未制定「非籠飼雞蛋採購政策與落實期程」；而雖然大潤發與家樂福表現良好，但與歐盟國家相比也是「仍有大幅進步空間」，歐盟2012年後就已經100％採非籠飼雞蛋，台灣同年才開始由民間團體來推動，但政府何時要全面廢除格子籠飼養，目前仍是未知。

研究會副執行長陳玉敏指出，雞蛋是多數人每天必吃的動物性蛋白質來源之一，鼓勵消費者購買時挑選平飼、放牧等友善飼養方式產出的雞蛋，不要一昧追求便宜的代價，造成隱形的動物痛苦、人與動物健康、疾病與環境成本。

(中時 )