新光鋼(2031)受惠於營建以及離岸風電、太陽能相關接單旺，1月合併營收衝上12.67億元、年增90.14%，也比去年12月的高檔10.61億元再增長19.4%。

展望今年第一季，新光鋼接單、出貨均暢旺，且鋼價維持向上態勢。先前公司在鋼市低迷時大量採購原料鋼材，低價鋼品庫存約有6個月，中鋼預計上半年鋼價向上，新光鋼也可望受惠公司報價上漲，有助今年上半年獲利逐季走揚。

新光鋼去年下半年起，受惠台商回流設廠、民間住宅工程市場熱絡，政府也持續釋出公共工程建設案、捷運工程建設案等，以及布局已久的太陽能、風電事業效益陸續顯現，帶動公司接單順暢；並隨著鋼價逐步走揚，公司也持續調整報價。

新光鋼去年第四季受惠產品價、量均增，自結單季營業利益達2.9億元，較第三季的1.55億元大增87%。此外，公司進口鋼材比重較高，隨新台幣持續強勢，公司採購成本相對降低，預料去年第四季起毛利率就有望重返雙位數，並在今年保持高檔水準。

(時報資訊)