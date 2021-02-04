氣動元件大廠亞德客-KY公佈自結1月接單、出貨均創單月新高，元月合併營收不論以人民幣或新台幣計價雙雙改寫同期新高。亞德客預估1、2月合計會比去年同期倍數成長，今(4)日股價上漲5.0元而以1,040元開出，最高達1,060元，目前呈現上漲走勢。

亞德客元月合併營收人民幣4.86億元，年增幅高達136.9％；折合新台幣計價21.34億元，年增率攀升至140.01％，雙雙續創單月歷史新高。亞德客表示，元月接單及出貨均創單月新高，市場需求仍穩健成長，加上亞德客市占率持續提升，元月營收表現亮麗，主要來自機床設備及電池行業之出貨有較高的增長率所致。

亞德客表示，2月適逢過年，工作天數比1月減少，不過亞德客1、2月合併營收合計金額會比去年同期倍數增長。亞德客今年營運成長動能主要來自大陸自動化設備、5G相關產業，線性滑軌產能及產量提升，對營收貢獻也增加，今年營收及獲利可望優於去年。

(工商 )