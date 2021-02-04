童年回憶裡面哪一段是你最想念的？在外打拚的遊子啊！是不是很懷念每到晚餐時刻那飄香四溢的廚房，還有父母那一道又一道的拿手家常菜？長大後的生活太過苦悶，需要酒精來麻醉自己，但先別絕望來這裡走一遭「弎樓Thirdfloor」絕對能讓你在微醺之際找回童年那時候的小美好。

位於通化街上的「弎樓Thirdfloor」，外觀是一間普通、甚至感覺要廢棄的老宅，門口的椅子還刻意的壞了一張，十足呈現出陳舊感，甚至還有老先生坐在這裡聊天，一切看似平凡。推開褐色木門的剎那，像是被時光捲入從前的日子，看見那燈條做成的諾大「都樓有酒美夢歸」你就該知道這間店絕對是一間微醺時光機，讓你在酒精催化中找回心中最柔軟的那一塊田地。

「弎樓 Third floor」老屋餐酒館帶你回到那最單純的老舊時光（圖／BEEMEN蜂報提供）

一樓像是間老麵店，圓石桌上的瓷磚花紋，散落在櫃子上的卡帶伴唱帶，還有一張張逐漸斑駁不清的黑白照片，掛於凹凸不平的牆上，每一處角落都是歲月走過的痕跡。走上樓梯，二樓的空間拉長拉高，多了草樹與閃爍不已的燈光，像極發光的果實樹林，讓你從懷舊時光走入奇幻通道，準備好來場冒險了嗎？

如果要說什麼最能喚起人的回憶，莫過於味覺還有嗅覺了！回憶可能會逐漸在時間洪流中刷洗淡化，但是只要一聞到或腸道那滋味，彷彿念了魔咒一般那麼多的回憶都會頓時湧上心頭。「弎樓Thirdfloor」餐食主打台式料理，就是要給你滿滿的「家的味道」。

舉凡小時候餐桌上常常出現的「炒高麗菜」，還有「炸花枝」、「梅干扣肉」、「麻婆豆腐」，還有古早味「麻辣滷牛腱」、「蛤蜊絲瓜」，樣樣都是家中餐桌時常會出現的家庭料理，樸實無華卻多了一份真誠與真心。嚐一口，在被星光照耀的老閣樓盡情回想美好的回憶。你，有多久沒有回家跟父母好好吃頓飯了呢？

「弎樓 Third floor」老屋餐酒館帶你回到那最單純的老舊時光（圖／BEEMEN蜂報提供）

「弎樓 Third floor」老屋餐酒館帶你回到那最單純的老舊時光（圖／BEEMEN蜂報提供）

作為餐酒館「弎樓Thirdfloor」的調酒可是一點都不馬虎！一樣秉持的樸實但是卻超有料的概念調酒也有許多從童年發想的主題。例如，「我們的愛」用白蘭地 紅酒 桑葚利口酒 金皮油，再加蘇打水增加氣泡感，口感酸甜偏酸，當然還要放一點愛玉。讓你想起學生時期翹課約會吃的冰店了嗎？

還有「體面」冰沙調酒，自製東方美人茶vodka，麵茶，牛奶花生，奶酒，喝起來會是麵茶為主體帶點茶味，微甜，牛奶花生的花生會加進杯裡。甜甜的味道否讓你想起小時候買的飲料？來到這邊微醺就是讓你回想的魔幻催化劑，可別忘了來一杯啊！

「弎樓 Third floor」老屋餐酒館帶你回到那最單純的老舊時光（圖／BEEMEN蜂報提供）

七夕情人節即將到來，照邊裝潢超級夢幻又綺麗女生一定超級愛！如果是要慶祝派編真的超推這裡的喔！不管是要懷舊以前的美好童年還是要慶祝長大後的甜蜜愛情「弎樓Thirdfloor」絕對都能帶給你你想要的一切念想。

(本文由 BEEMEN蜂報 提供)

(中時新聞網)