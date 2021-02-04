警方在記者會現場，陳列查扣的現金1265萬元、電腦等證物。(陳世宗攝)

刑事局中打偵破外勞人力仲介放貸重利集團，全案依重利罪嫌送辦。（陳世宗攝）

偵破外勞人力仲介放貸重利集團 全案依重利罪嫌送辦

56歲黃姓男子為首的詐欺集團成立5間掛名公司，利用引進外籍勞工來台之便，對急迫、輕率、無經驗的外籍勞工施以重利放貸，受害人達上千人，已放貸金額高達7億8000萬餘元；自2014年迄今不法利息高達近7000萬餘元，放款利率皆超過100％年利率，警方共查獲黃姓犯嫌等13人，依法移送法辦。

警方指出，以黃男為首的外勞人力仲介公司，涉嫌非法以高利率利息放貸給外籍勞工，經初步調查有眾多外籍勞工受害，包括泰國、印尼、越南及菲律賓籍等；因外籍勞工在台工作人數眾多，工作所得薪水固定，如有急迫金錢上的需求只有轉向非法放貸公司借款一途。

經警方初步計算，該公司放貸金額達上千萬元，且該公司內規模龐大，結構縝密，遂立案報請彰化地方檢察署揚股檢察官指揮；並由刑事局中打、彰化縣警察局、台北市政府警察局信義分局及移民署中區事務大隊台中市專勤隊組成專案小組共同偵辦。

專案小組經長期蒐證見時機成熟，聲請拘票及搜索票獲准，於1月18日持彰化地方法院搜索票，分赴彰化縣彰化市及福興鄉等7處所執行拘提搜索，共計查獲黃姓犯嫌等13人；查扣現金新台幣1265萬4490元、電腦13台、手機平板12枝、存摺40本、點鈔機1台及相關重利帳冊1批。

警方調查，黃嫌利用他家人名義成立5間掛名公司，利用引進外籍勞工來台，對急迫、無經驗的外籍勞工施以重利放貸，且於放款簽署文件中，仗勢外籍被害人不諳中文且急需用錢情況，簽署不實之國外債權轉讓書，藉以躲避國內重利罪之刑罰。全案依涉嫌刑法重利罪嫌，將黃嫌等13人先行解送彰化地檢署偵辦。

(中時 )