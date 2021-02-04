第9屆台北國際動漫節登場，各個入場門口排隊人潮一路綿延數公尺。(杜宜諳攝)

第9屆台北國際動漫節登場，場內排隊嚴格實施1.5公尺的社交距離。(杜宜諳攝)

第9屆台北國際動漫節開幕首日，場外湧入大批人潮。(杜宜諳攝)

主辦單位中華動漫出版同業協進會祕書長高世樁強調，防疫措施全部依照防疫指揮中心辦理，甚至更為嚴格，即使戴口罩，也要維持社交距離1.5公尺，且不只主辦單位場內管控人數，參展攤商也有攤位人數控管。(杜宜諳攝)

第9屆台北國際動漫節今(4)日上午於台北世貿一館開幕，雖疫情來勢洶洶，但仍有大批動漫迷一早就搭乘第一班捷運趕赴現場，最早清晨4點就有漫迷守在門口等候入場，等著入場搶購周邊商品。主辦單位指出，此回因疫情加強管制規模，場內限6千人一出一進，排隊也必須保持1.5公尺的社交距離。

一名林姓女子即表示，今年因主辦單位嚴格禁止夜排，所以選搭第一班捷運搶入場，雖有尖端、東立出版等廠商退出實體展，但仍不影響想來搶購其他商品的興致，不少動漫迷在前幾日就相互呼籲要遵守防疫規定，自己也隨身攜帶酒精、備用口罩防疫。

台北國際動漫節往年參展人次平均可達30萬，就連去年年初疫情爆發，首日也湧入近8萬人，動漫迷參展熱情不容小覷。今年因實施禁止夜排、社交距離、實名制防疫規定，場外排隊人潮不如以往擁擠，但各個入場門口卻綿延達一百公尺以上的排隊人潮。

對比台北國際書展、台灣燈會等大型活動停辦，動漫節續辦也引來外界不少擔憂。主辦單位中華動漫出版同業協進會祕書長高世樁強調，防疫措施全部依照防疫指揮中心辦理，甚至更為嚴格，即使戴口罩，也要維持社交距離1.5公尺，且不只主辦單位場內管控人數，參展攤商也有攤位人數控管，加強防疫。

(中時 )