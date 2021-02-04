亞馬遜打算在自家送貨車上安裝人工智慧（AI）攝影機，表示這是要提升駕駛與行駛社區間的安全，但也引發駕駛與專家質疑，認為這意圖加強監控員工和涉及侵犯隱私。
亞馬遜周三透過電子郵件發布聲明，表示近期已開始在自家送貨車隊安裝攝影安全技術，藉由交通科技業者Netradyne開發的攝影機採用AI技術，當超速和駕駛分心時會立即發出警告。
不過隱私權團體和一些配送服務夥伴（DSP）對此作法表達疑慮。一位匿名DSP駕駛說，攝影機就像老大哥（Big Brother），令人不安。
(工商 )
亞馬遜打算在自家送貨車上安裝人工智慧（AI）攝影機，表示這是要提升駕駛與行駛社區間的安全，但也引發駕駛與專家質疑，認為這意圖加強監控員工和涉及侵犯隱私。
亞馬遜周三透過電子郵件發布聲明，表示近期已開始在自家送貨車隊安裝攝影安全技術，藉由交通科技業者Netradyne開發的攝影機採用AI技術，當超速和駕駛分心時會立即發出警告。
不過隱私權團體和一些配送服務夥伴（DSP）對此作法表達疑慮。一位匿名DSP駕駛說，攝影機就像老大哥（Big Brother），令人不安。
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