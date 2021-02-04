「發票存摺」App是由台灣Fintech團隊睿點行動所開發的消費管理App，目前已累積近500萬下載次、日活躍用戶數50萬。發票存摺提供發票管理與運用的多元化場景，包含QRcode掃描對獎及串接財政部電子發票服務平台的載具服務、集中管理各個通路的會員卡與生活繳費服務。

為了打造更完整的數位應用場景，發票存摺與同樣擁有超過百萬會員用戶的行動支付App「Pi拍錢包」合作共同提供「發票記錄」服務，Pi拍錢包會員僅需於Pi拍錢包App中連結「發票存摺」即可匯入雲端發票資料，資料包含消費明細、消費地點與時間等，協助民眾輕鬆掌握行動支付消費歷程，同時也整合了「立即兌獎」功能，行動支付中獎獎金不漏接！

與Pi拍錢包合作的「發票記錄」功能一上線，即獲得廣大用戶好評迴響，用戶回饋與Pi拍錢包合作的功能讓使用行動支付更加便利，也期待發票存摺與更多數位消費夥伴合作，創造更多便利的應用功能。

發票存摺執行長陳碧勳表示，數位消費早已成為民眾消費時不可或缺的工具，對於喜愛使用雲端發票載具的用戶而言更是如此。未來發票存摺希望可以與更多合作夥伴一起打造便利與多元的數位消費場景，發票存摺可以提供數位技術協力給予需要數位化運用的夥伴，以達強強聯手的雙贏目標。

除了多元應用場景，發票存摺也會持續建築更完整的消費體驗，同時推動貼近日常生活的消費管理功能。發票存摺透過巨量資料分析與AI智能運算，為用戶找到更精準的消費痛點，提供給使用者真正需要的消費優惠，讓消費的點點滴滴都能累積回饋。

(工商 )