沒想到火箭這波6連勝氣勢，竟因少了沃爾完全消失殆盡！由於面臨背靠背比賽，火箭總教練希拉斯選擇讓主控沃爾輪休，結果付出慘痛代價，前役才以136比106痛宰雷霆的火箭，4日竟然變成87比104慘敗收場，也無奈宣告6連勝中止。

不同於前役一開賽火力全開，火箭擅長的三分火力上半場熄火，也讓雷霆趁機取得領先優勢，上半場打完，雷霆54比43領先；來到第3節，雷霆更是一舉擴大領先差距到20分以上，火箭幾乎沒有任何反撲餘地，只能眼見連勝意外中止。

其實雷霆此役也少了主力後衛亞歷山大(輪休)助陣，卻還是可以依賴「蝦兵蟹將」擊敗火箭，全隊得分最高的是替補前鋒肯瑞奇威廉斯19分，貝茲利也有18分、12籃板的雙十演出，荷福德17分、6籃板，迪亞洛16分、9籃板，羅比13分。

火箭以頂替沃爾先發位置的艾瑞克戈登22分最高，歐拉迪波雖拿19分、3助攻與3籃板，全場投24中8的命中率卻慘不忍睹，火箭也預計讓他在明天作客面對灰熊比賽輪休，換成沃爾上場先發，看來本季沃爾和歐拉迪波都不會連兩天出賽了。

(中時 )