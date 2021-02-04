新冠肺炎在大陸武漢爆發一年後，英國此刻深陷疫情水深火熱之中，此情景對當初自武漢撤離回英國的人而言，不僅五味雜陳，還多了一份懊悔。馬特·羅（Matt Raw）告訴媒體，一年前接到「離開武漢」的指示時，他非常樂意遵命，但如今他卻願自己「從未登上」那架返英的航班。

BBC中文網報導，39歲馬特·羅是去年1月31日登上英國撤僑包機，離開武漢的83個英國人之一，和他一起回來的還有母親和陸籍妻子。他回憶當時已封城的武漢氣圍，確診病例和死亡人數一再升高，讓當地人非常恐懼。英國政府決定派出撤僑包機，要將英國公民及其家人撤回英國，因為當時的英國非常安全，但馬特·羅現在覺得自己「被騙了」，「受到誤導而撤回英國」。

馬特表示，原本他計畫隔天要幫當地居民興建醫院，因此他還把自己的工具留在門口。但是包機預定起飛的前幾個小時，英國政府宣布英國公民的陸籍家人也可以登機。馬特說，他在凌晨4點接到最新消息，行李收一收就前往機場。

但現在，馬特說他寧願自己「沒有登上撤僑包機」。他說，自己被英國政府騙了，「他們說謊，我們被告知離開武漢，回到英國，英國是安全的。」、「其實如果我們留在中國，我們會更安全，更自由。」、「他們（中國）採取速戰速決的方式，立刻封城，這是正確的決定。」

撤僑包機抵達英國，機上乘客都送到威勒爾（Wirral）的阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）隔離2星期。隔離期間，他們受到很好的醫療照顧，更幸運的是他們沒有人確診，14天之後，所有搭撤僑包機返回英國的人都獲准離開。

馬特一家人現在已經在柴郡（Cheshire）的納茨福德（Knutsford）安頓下來，但是他說返國後至到現在一直受到網絡霸凌，有些人相信撤僑包機把新冠病毒帶到英國。他吐露心聲，「有人這麼認為讓我很傷心，我們不想帶新冠病毒到英國，沒有人想要那樣。」他和家人已盡一切可能，在英國一整年沒有出過遠門。

他說自己算是撤僑包機中「比較幸運的一個」，因為他現在全職照顧母親，很多其他人都破產。他說，他還是對搭上撤僑包機的決定感到後悔。「如果我們留在武漢，一開始的兩、三個月裏關在小公寓裏會很難受，但是他們清理掉病毒，生活已經恢復正常。」但現在他和家人住在柴郡鄉下，一個附有魚池的小房子裏，他形容，我們被困在這裏，「這還是我們的監獄。」

(中時新聞網)