外交部與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國(Cooperative Republic of Guyana)設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。值得注意的是，中國駐圭亞那（即蓋亞那）大使崔建春日前向圭亞那總統阿里辭行，重申圭亞那「始終堅定奉行一個中國原則」。

「台灣辦公室」已經自1月15日展開初期運作，而中國駐圭亞那（蓋亞那）大使崔建春近期密集展開拜會辭行，然而中國外交部並沒有發布駐圭亞那（蓋亞那）大使任免相關訊息。

根據中國駐圭亞那（蓋亞那）大使館資訊，崔建春於1月19日赴總統官邸向總統阿里辭行，阿里強調中國是圭亞那（蓋亞那）優先戰略合作夥伴，重申圭始終堅定奉行一個中國原則，願繼續與中方在農業、衛生、基礎設施、信息通訊技術等各領域開展務實合作。崔健春贊賞圭方長期以來恪守一個中國原則，表示中方願一如既往為圭發展提供必要支持。

(中時 )