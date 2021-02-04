筆名「黃河」的海軍退役上校黃征輝，質疑台船「潛艦國造」顧問合約的得標廠商，同時公布海軍提供給前海軍軍官郭璽的海軍顧問名片，被郭璽及新華荷國際公司控告妨害名譽，台北地檢署調查後，認定黃征輝是對潛艦國造的公共議題發表評論，且所述經過查證，認定罪嫌不足，將黃不起訴處分。

被稱為潛艦國造的自製防禦潛艦（IDS），是海軍2016年編列預算啟動的計畫，預計由台灣國際造船公司負責建造8艘用以汰換老邁的茄比級潛艦並擴充潛艦部隊。

不過，海軍退役的作家黃征輝卻在2018年在自己的部落格公開質疑，台船「潛艦國造」顧問合約，僅由一家設立在伊比利半島直布羅陀的小型代理商「Gavron Limited（GL）」得標。

黃征輝同時也公布海軍提供給郭璽的海軍顧問名片，並質疑海軍司令部居然聘請郭璽擔任顧問，並聲稱海軍讓郭璽自由進出海軍司令部，讓不少將領困擾。

黃征輝因此被郭璽及GL代理商新華荷公司控告妨害名譽。

北檢調查過程中，黃征輝否認妨害名譽，並舉證多個軍武網站資料，表示他質疑的內容，都是網路可以查詢到的資料，他只是就事實加以評論。

檢察官認定，潛艦國造涉及國家重大公共利益，是可受評論之事，同時，黃征輝的評論經過查證，並非無的放矢，因此認定黃征輝沒有誹謗的犯罪故意，罪嫌不足不起訴。

(中時 )