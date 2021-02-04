高雄鳳山一名高中少女疑因與蕭姓女友人有寄宿、借衣金錢糾紛，上月底慘遭7名友人集體霸凌掌摑巴掌，甚至不斷淋飲料在頭上及身上霸凌，高雄市鳳山分局帶回施暴的4男5女，其中有7人都未成年，偵訊後將依傷害、侮辱、恐嚇嫌移送偵辦。

警方調查，這批施暴青少年與被害少女間彼此認識的，雙方疑似有金錢糾紛。這9名施暴者中，年紀最小的是16歲，其中僅有兩名成年。

據了解，警方凌晨掌握少女身分後，立刻派員到少女家中了解案情，並請少女及其父親到警局，少女父親極度憤怒，立刻完成提告程序。警方也同步傳喚施暴者到案。

警方今（4）日透露，少女被霸凌後「害怕到不敢出門」，身心受到不小衝擊，在網路上更是引起公憤。畫面昨晚曝光在網路瘋傳，引發高雄市府及警方重視。

據悉，這段霸凌影片PO文者，就是少女的家屬PO文，警方才能順利找到被霸凌的少女，進而揪出施暴者。PO文的家屬表示，因為氣憤施暴者惡行才會PO文，想讓施暴者的犯行公諸於世，受到法律懲罰。

高雄市教育局局長謝文斌表示，校方1月26日時就接獲校安通報，因碰上寒假期間，學校查處不易，因此僅通報為「一般鬥毆事件」。謝文斌坦承，這部分確實還有檢討空間。

謝文斌表示，校方在這件事情上，應該要更嚴謹處理，仍有檢討空間，教育局後續將會加強督導，要求請學校注意。目前教育局也與被害少女家長聯繫上，並請學校加強輔導關懷。

(中時新聞網)