儘管全球智慧型手機市場似乎已現飽和狀態，但韓國三星電子強勢推出價位較平易近人產品後，在美國上季銷售量不減反增逆勢成長。不過，卻還是輸給對手蘋果。

根據調研單位Counterpoint Research最新數據，除了三星外，蘋果也是另一個能在上季於美國市場業績增加手機業者。

報告指出，韓國三星上季於美智慧手機銷售量，年增5％，遠低於美國蘋果在自己地盤年增14％業績。

話雖如此，但與上季美國整體智慧手機市場的成長年減6％相較，三星年增率雖少但也堪欣慰。

Counterpoint Research表示，上季對許多全球OEM(專業代工廠)而言，都是很辛苦的一季，特別對一些已拿到客戶費用與專做低價商品OEM來說，經營更是難熬。相反地，高階產品卻出現壓抑式的爆發成長，尤其上季又是假期旺季。

很顯然地，上季美國手機市場中，是三星Galaxy S20 FE較平價5G手機，迎戰蘋果的5G新手機iPhone 12。

手機產業分析師認為，三星推出256GB高容量但低於一千美元手機商品，就是要在疫情這段時間，用物美價廉概念，趁機擴大市占率。

另外，年度銷售量方面，三星和蘋果2020年在美國智慧手機市場，都不約而同出現負成長現象。三星年減5％，蘋果也年減3％。

至於手機同業韓國LG電子同期大減19％，而摩托羅拉(Motorola)更是暴降57％。

不過，Counterpoint Research補充，中國大陸一加手機(OnePlus)異軍突起，是2020年在美國唯一一家出現業績增加的。

(時報資訊)