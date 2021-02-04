疫情期間許多境外生擔心回國後就回不來，有些是因為母國疫情而無法回家，寒假只好留在台灣。國立台灣海洋大學3日晚間在校內展示廳舉辦春節團圓活動，關懷因疫情影響無法返國的境外生，校方表示還有許多本地學生農曆新年期間擔任境外生的接待家庭，海大校長許泰文親自發送紅包，讓境外生感受台灣過年熱鬧氛圍。

許泰文表示，新的一年，期勉學生精神有如牛，勤份學習、努力研究，並培養強健體魄，達成個人學習及成長目標。海大國際處原定提前為境外生安排年夜飯，因應疫情，改由發放中式年節餐盒，近百名來自菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、印度、澳大利亞、俄羅斯、斐濟、聖文森、貝里斯、布吉納法索及海地等國的外國學生、僑生與大陸學生一起參與。

台灣海洋大學國際長陳義雄表示，海大重視境外生在台的學習與生活，於各節日均辦理文化交流聯誼活動，年節期間境外生無法返國，要讓學生感受在校溫暖，增進彼此交流。

(旺報 )