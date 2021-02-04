外交部今天發布新聞稿指出，已與蓋亞那外交部經協商達成共識，將在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」。對此，民眾黨團副總召高虹安表示，台灣外交處境艱困，很高興看到外交部用各種方式增加跟其他國家連結，提升台灣在國際社會地位及能見度。民眾黨團總召邱臣遠說，在其他國家設立台灣辦公室是好事，但目前還沒看到具體內容，希望外交部能將後續經營重點羅列清楚。

高虹安表示，台灣外交處境艱困，外交能見度非常差，能有這樣的突破是好事情，從索馬利蘭到蓋亞那，蔡政府外交模式以台灣為名，尋求其他國家駐點進行相關經貿關係，該模式是否能持續擴大據點，後續值得觀察。

邱臣遠則說，蓋亞那有石油、礦產等資源，台灣在蓋亞那設置辦公室增加兩國夥伴關係給予肯定，但雙方沒有邦交關係，未來在外交上是否有實質突破集實質合作協商內容仍待商榷。

邱臣遠提到，台灣邦交國少，大部分都以設置經濟文化辦事處為主，依照各地需求有不同編制，以利進行相關外交運作，但台灣在蓋亞那設立辦公室，目前尚未看到具體內容，希望外交部能把後續經營重點羅列出來，讓未來雙方進行合作交流及確認雙邊夥伴關係有具體方向。

(中時 )