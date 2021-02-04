中視自製除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》陣容浩大，節目開場眾星一字排開，白冰冰金裝戴冠氣場強大，陽帆則是應景穿上紅色西裝喜氣洋洋，眾星齊唱賀年歌曲向大家拜年，攝影棚年味十足。除了豪華歌舞秀，還有趣味遊戲單元，由孫協志主持，白冰冰本以為可以在一旁休息，但孫協志卻說：「這個階段妳也是參賽者。」她之前錄過《飢餓遊戲》感受到震撼教育，這次遊戲還沒開始就緊張，直呼：「你們不會又叫我跳遠吧。」

眾星分成兩組，由王仁甫、許孟哲帶領「飢餓隊」PK白冰冰、陽帆的「冰冰隊」，白冰冰看見自己的隊友陣容忍不住抱怨：「年輕的都被你們領走，我這裡都老的。」藝人們一聽通通不服老跑到「飢餓隊」，只見曹西平還留在原地，馬上被虧：「他腳麻走不動啦。」第一個遊戲由飢餓隊先示範，白冰冰表示以前都是年長的先做榜樣，現在時代不同，「你們欺負銀髮族啦。」王仁甫反應也很快，馬上指著旁邊的沙發：「有啊，有博愛座讓你們坐著。」

白雲臉貼白冰冰夾喇叭，沒力新娘抱被笑翻。（中視提供）

「你比我猜搶紅包」為避免發出聲音，參賽者需咬奶嘴比題目，只見白冰冰咬著奶嘴，現場瞬間變安靜，許孟哲忍不住直呼：「讓我們享受一下這片刻的寧靜。」孫協志也脫口：「感覺耳朵好舒服。」陽帆則笑說：「下次錄影請冰冰姊都吃奶嘴好了。」為了拿紅包，冰冰隊雖不擅遊戲，仍十分敬業卯足全力，白冰冰塞著奶嘴講不出話又比不出來，手忙腳亂的模樣，讓陽帆在一旁笑到玩不下去。鮮少玩遊戲的白冰冰，求勝欲十分高昂，玩到快要失控，連孫協志都控制不了場面：「我覺得這裡需要鎮定劑的人不少。」

接著錄製另一遊戲「大吉大利傳傳樂」，藝人兩兩一組需臉貼臉夾東西越過障礙，曹西平和王瑞霞為了夾住橘子，整個抱「緊」處理，褲頭差點掉下來，不小心就露出「拉拉山大蜜桃」，現場女藝人看到都又羞又叫，孫協志還說這是「曹西平最犧牲的大作」，又累又犧牲色相，讓曹西平自己都說：「我應該抽兩個紅包吧。」見證這一切的陽帆則說：「曹西平剛露了一點點，他希望打馬賽克，我覺得這樣也有道理，那就臉打馬賽克。」白冰冰和白雲這組也是笑料百出，兩人頭靠頭夾住喇叭，白雲被拱著要新娘抱白冰冰，卻使不上力只好作罷，兩人全程超親密接觸，畫面逗趣。

《牛轉乾坤旺新春》就是要在除夕夜帶給觀眾歡樂，像是曹西平也難得帶來一段勁歌熱舞，連白冰冰都讚嘆：「全世界第一個62歲的唱跳歌手。」為了向5566致敬，白雲、蔡佳麟、李子森、曾治豪、陳思瑋特別組成「2266」，高唱飢餓三帥的經典歌曲〈我難過〉，「笑」果十足。精彩的中視《牛轉乾坤旺新春》在除夕夜2月11日當晚8點開始，陪伴觀眾歡樂圍爐。

(中時 )