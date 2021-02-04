加班訂了雞腿便當，打開驚見配菜4大天王，網崩潰喊只能吃雞腿，1.8萬人狂朝聖。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

便當配菜的四大天王，你都敢吃嗎？一名網友分享自己點的雞腿便當，只見四道配菜分別是紅蘿蔔、苦瓜、青椒和茄子，讓原PO忍不住哀嚎，只能啃雞腿了。由於這四種蔬菜是許多人不愛吃、不敢吃的，因此不少網友看了同情地說，真的很慘，看到會吐血，根本是中頭獎了。而神奇的配菜組合也吸引.18萬人朝聖、4千多人留言討論。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，3日晚上加班叫了一個雞腿便當，打開以後卻發現裡面的配菜是他心目中的「四大天王」，都是他不敢吃的，在他感嘆自己運氣不佳的同時，也好奇這四道菜同時出現在一個便當裡面的機率有多高？

從原PO分享的照片中可見，主菜滷雞腿擺在白飯上，旁邊四道配菜分別是紅蘿蔔、苦瓜、青椒與茄子加香菜，恰巧是許多挑食的者，不敢吃的蔬菜組合，一個都沒有少。

許多網友看了便當照留言表示，「紅蘿蔔、茄子、苦瓜、青椒都中了」、「這便當真的不對，夾菜的人有什麼毛病，破壞別人的人生很好玩？」、「這真的超慘！這些是很多人不吃的東西耶！看到會吐血」、「這也是我的四大不ok天王」、「便當界的四大天王」、「把雞腿拿起來後，就可以關上便當了」、「你根本中頭獎了吧！」

但也有不少網友認為「這個菜色其實不錯」，「這個可以！比三色豆好太多」、「很豐盛啊！四大天王同台多不易」、「這四種菜剛好是我的最愛，營養一次補足。」也有人揶揄說，「老闆也想知道，遇到你這種人機率有多高吧？竟然都不吃。」

另針對這種配菜組合出現的機率，有網友表示，出現的機率應該很高，「按進價成本來看，這組合的機率很高」、「現在正是菜價貴的時候，這時候便當出現這些是肯定的」、「在台南的便當很常出現，算是標配」。

(中時新聞網)