房價居高不下，為鼓勵民眾買房，因此有「首購族」優惠方案，以減輕負擔。一名網友表示，去年把房子賣掉後，今年買了一間房，本以為沒有首購優惠，沒想到簽約時聽到銀行解釋，「首購」的意思即為名下沒有任何不動產時所買的房子，令他恍然大悟，貼文曝光後，不少人也驚呼「原來誤會這麼多年？」

原PO於日前於PTT房屋板發文分享購屋經驗，3年前首次購屋買的房子，在去年賣掉了，今年買了一間新房，本以為已經沒有首購的優惠，結果在簽約過戶時，銀行及代書都表示他仍有首購資格，並向他解釋其意思，首購的定義是購屋時名下沒有任何不動產，並非首次買屋。

原PO說，這解釋令他大吃一驚，事後與朋友分享這件事時，才發現朋友也都誤會首購就是第一次買房子，因此，原PO好奇是不是很多人都誤以為首購就是「第一次買、只有一次機會」？

貼文曝光後，不少人大呼過去都看字面意思被誤導，以為一生只有一次機會，沒想到真相卻是如此；也有網友補充說明，房屋過戶時，銀行會查看買方名下有無自用住宅，土地及工廠皆不算在內，令不少直呼「誤會好多年」。

據了解，民眾買房時若使用「首購族」優惠，銀行除調閱資料確認有無房產外，也會進一步確認有無負債等狀況，若是父母及配偶名下有不動產，也不會影響到個人首購的優惠。

(中時新聞網)