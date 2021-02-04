華為創辦人任正非小女兒姚安娜（本名姚思為）日前在娛樂圈正式出道，卻被爆出華為公司幫姚安娜申請註冊「姚思為」、「姚安娜」等商標，引發外界議論。陸媒 報導，任正非對這次「公權私用」向華為員工致歉，他強調，這次事件是不得已為之，目的是避免他人首先惡意搶註「姚安娜」商標。

有「華為小公主」之稱的姚安娜（Annabel Yao）在上月14日迎來其23歲生日，並宣布進軍娛樂圈。但有媒體查出，姚安娜出道不久，華為就在1月25日為她註冊「姚思為」、「姚安娜」「YAO ANNA」及「YAO SIWEI」等商標，申請的商標包含30類方便食品、14類珠寶鐘錶、38類通訊服務等，目前商標狀態為註冊申請中。

Tech星球報導，華為在公司內部「心聲社區」針對為姚安娜註冊商標提出說明，姚思為是任正非女兒，姚安娜是其藝名，並指若商標不註冊，會被持續惡意搶注，有許多不利的地方。

報導指出，據中國商標法規定，中國大陸公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照，才可申請註冊商標。由於姚安娜才剛畢業，還沒有註冊自己的公司，因此任正華委託華為知識產權部代理註冊，以後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

華為最後強調，任正非第一次公權私用，為此向全體員工道歉。

姚安娜是華為創辦人任正非的小女兒，頂著「哈佛大學」頂尖學歷，為任正非與第2任妻子姚玲所生的女兒，與同父異母的姐姐孟晚舟都是從母姓。

(中時新聞網)