RISC-V處理器核心供應商晶心科技（6533）宣布其AndesCore RISC-V處理器獲5G基地台晶片（base-station-on-a-chip）領導廠商EdgeQ採用，打造業界第一個完全開放、可編程並結合AI的5G平台。除此之外，EdgeQ也選用Andes Custom Extension（ACE）來設計、擴展和客製化其自有指令集，為無線基礎設施提供具創新效能、功能和電力配置的設計。

根據Omdia的《5G經濟》報告指出，EdgeQ所瞄準的5G市場全球產值在2035年上看13.2兆美元。5G價值鏈平均每年將投入2,350億美元以持續擴展並強化5G網絡和商業應用基礎設施。

「我們很榮幸能以RISC-V AndesCore處理器參與 EdgeQ的遠大計畫，協助他們開發5G和AI晶片平台，」晶心科技總經理林志明表示。「32位元A25處理器開發時正值5G和AI等應用的興起，我們團隊已預測到5G和AI的獨特運算要求，因而及早規畫A25具備DSP/SIMD和浮點擴充指令。晶心所提供的ACE則能滿足客製化需求，讓EdgeQ團隊更容易地擴展RISC-V 指令集架構（ISA），同時保有自由度，能更精確地配置晶片的效能、功耗和面積。」

「EdgeQ創立的願景是提供可編程5G平台，讓企業易於實現創新和差異化。我們從零開始打造的解決方案基於獨特的開放RISC-V指令集架構設計，可從一開始便進行部署，讓客戶透過開源RISC-V工具輕鬆進行修改，」EdgeQ 晶片工程總監Hariprasad Gangadharan表示。「我們很高興能與晶心成為技術合作夥伴，經過驗證的晶心RISC-V處理器IP不僅協助我們達成產品願景，更重要的是提供了客製化指令集，幫助像我們這樣的革新者實現顛覆式創新。」

據了解，EdgeQ先前才成功獲得高通前執行長Paul Jacobs及前技術長Matt Grob加入顧問團隊，目前是要全力打造以RISC-V架構為核心的5G相關處理器產品，最快在2021年將有可望有產品問世。

(工商 )