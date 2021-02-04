聯發科(2454)今(4)日舉辦5G論壇分享會，5G以頻段作為區分，分為6GHz以下的Sub-6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，以目前全球已上路5G市場來說，90%採用Sub-6技術，聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，聯發科選擇在5G前期以Sub-6為主力的市場作為推進策略，主要是考量市場普及、技術導入等眾多因素，目前看來聯發科當初的決定是對的，針對毫米波(mmWave)，聯發科當然也是亦步亦趨，日前推出結合Sub-6、毫米波的M80晶片，今年會送樣給客戶，整合終端產品會在明年推出，一切均在計畫中推進。

5G分為6GHz以下的Sub-6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，徐敬全表示，Sub-6GHz走在5G發展的前段，2020~2021年快速發展，全球目前90%電信業者採用，是5G的先前市場，至於毫米波(mmWave)則預計會在2022~2023年在北美等較先進通訊的市場逐漸普及，其建置成本高，生態鏈布局不容易快速拓展，加上若兩者都具備的手機，成本也會較高，對普及率也不利，故聯發科選擇在5G前期以Sub-6為主力的市場作為推進策略，現在看來聯發科當初的決定是對的，在5G的前期讓5G使用率快速普及，是比全部頻段普及更重要，日前聯發科也推出結合Sub-6、毫米波(mmWave)的M80晶片，這是一個非常重要的里程碑，今年聯發科也會送樣給客戶，整合終端產品會在明年推出，目前一切都符合預期規畫進展中。

以目前全球5G市場來說，雖然現階段多數5G營運商仍以部署Sub-6GHz網路為主，但根據GSA(Global mobile Suppliers Association)統計，有近半數(44%)的營運商仍有試驗、商轉毫米波頻譜的投資行為，代表大部分營運商仍有部署毫米波網路的規畫。此外，毫米波因擁有更豐沛的頻譜資源，也使得業者在毫米波(mmWave)頻譜取得成本上，較Sub-6GHz更具優勢。

(時報資訊)