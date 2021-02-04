半導體測試介面廠精測(6510)2020年第四季財報表現優於預期，帶動全年營收、獲利、每股盈餘（EPS）齊創新高，但2021年1月營收出現「雙降」，表現則低於法人預期。公司下午將召開線上法說，市場關注對今年營運展望看法。

精測股價1月底力拚站回千元關卡未果，最高觸及1010元後一路拉回860元，近日呈現區間震盪。今（4）日跟隨台股開低挫跌3.03％至863元，但跌勢隨後在買盤敲進下逐步收斂，11點後奮力翻紅，最高上漲1.46％至903元。

精測去年第四季合併營收10.49億元，季減12.66％、年增4.11％，創同期新高、歷史第4高，毛利率54.51％、營益率28.73％分創同期新高及次高。稅後淨利2.34億元，雖季減18.14％、但年增達41.64％，創同期新高、歷史第3高，每股盈餘7.16元，亦創同期新高。

累計精測去年全年合併營收創42.07億元新高、年增達24.25％。毛利率54.15％、營益率28.2％，分創歷史次高及近3年高點。配合業外虧損減少達78％，稅後淨利9.33億元、年增達49.35％，每股盈餘28.48元、優於前年19.07元，亦雙創歷史新高。

精測2021年1月自結合併營收2.68億元，月減達19.66％、年減2.46％，為近20月低點。其中，晶圓測試卡1.7億元，月減38.09％、年減27.38％。但IC測試板0.56億元，月增46.32％、年增近1.22倍。技術服務與其他0.4億元，月增達1.12倍、年增達1.87倍。

投顧法人認為，精測去年第四季探針卡營收占比自16％跳增至46％，但毛利率僅自55.01％小降至54.51％，表現優於預期，顯示隨著探針自製率提升，毛利率已提升至與晶圓測試板相當，使稅後獲利及每股盈餘表現優於預期。

不過，精測因晶圓測試板營收出現雙位數「雙降」，使1月合併營收出現「雙降」，表現低於預期。投顧法人認為，除了探針卡客戶拉貨動能可能減緩，亦可能受到IC設計客戶因晶圓代工產能緊俏、產能不足影響。

投顧法人原先預期精測首季營收可望持平去年第四季，但因1月營收表現不如預期，對此下修至季減達雙位數、仍可望較去年同期成長。整體營運展望及預估表現則有待法說後再調整。

(時報資訊)