對秀英而言，魏崢是她的第2個爸爸，給了她重生的機會。（林周義攝）

1991年，年僅23歲的秀英因嚴重心肌病變送院，到醫院門診時已經休克，醫師告知父親她需要換心，否則生命就會結束。在醫療技術不發達的年代，聽到換心，父親又震驚又難以置信，所幸手術成功，術後的她能正常生活，甚至還可以去潛水。至今，她已存活超過30年，創下亞洲存活最久紀錄。

台灣1987年開始進行心臟移植手術，至今邁入第34個年頭。截至2018年底，全台共有1073例心臟移植。振興醫院心臟移植小組自1988年7月施行第1例心臟移植手術，至今年1月已完成537例，年齡從2.3歲到75歲，其中的秀英更創下亞洲存活最久紀錄。

振興醫院院長魏崢1991年在三總為秀英實施心臟手術，當時的她正值花樣年華，卻在鬼門關前走了一遭，因為嚴重心肌病變，到醫院門診時已經休克。醫師告知她父親，「秀英需要換心，不然生命就會結束。聽到換心，父親相當難以置信，人怎麼可以換心呢？

30年前的醫療技術不發達，民眾對換心的觀念並不開放，但秀英的爸爸知道，如果他不同意，就會失去摯愛的女兒，便抱著恐懼的心情簽下手術同意書，秀英就成了魏崢換心個案的先鋒。聽到手術成功那一剎那，華髮蒼蒼的爸爸雙膝癱軟跪地，喜極而泣，雙手緊握醫師的手，秀英術後住院期間一直守在床邊，不時扮醜、搞笑，替女兒加油打氣。

秀英成了全亞洲存活最久的換心人，當時器官移植的照顧，尤其是抗排斥藥物的控制，全世界都還在摸索。不只她父親，她對於陌生人的心臟移植進自己的體內，也有著莫大的疑問與恐懼。由於器官移植須長期服用抗排斥藥物，罹癌風險比一般人高，這段期間，秀英也罹患了子宮頸癌和乳癌，但她不想辜負給她新生命的人的期望，便努力活得更好，今日的她，已用信念度過一關又一關。由於爸爸已經不在，為滿足秀英的對爸爸的思念，魏崢特別準備了爸爸同款拿手菜「豆腐鑲肉」，秀英也流著淚表達感謝。

對秀英而言，魏崢是她的第2個爸爸，給了她重生的機會。魏崢看著秀英30年來一路走來的艱辛，心疼地說「秀英即使二度罹癌，卻仍不放棄，認真努力地過著每一天，才有了今天的紀錄，其實我最要感謝的人是她，是她幫我們團隊照顧好身體，鼓舞了團隊的士氣！」。目前全球換心人的存活紀錄為33年，他也相信秀英可以超越世界紀錄。

接受振興醫院團隊進行換心手術者，存活5年的約有75％、10年約有50％、20年則有約35％。雖然台灣器官移植手術存活率一直與歐美並駕其驅，而振興心臟移植的存活率還高於歐美，但器官捐贈的風卻不及歐美國家。2019年，台灣等候器官移植的病人數為9997人，而接受器官病人數為375人，能夠等到捐贈的器官並移植的機率不到4％，多數病人等不到救命的器官就離開人世。有器捐意願者，可將意願註記在健保卡，幫助有需要的人獲得重生的機會。

(中時 )