一名網友表示，日前手機突然跳出兩筆簡訊，顯示有將近30萬元的跨行轉帳，讓他驚呆，一時不知道該如何是好，後來去帳戶查看才發現空歡喜一場，他PO出手機簡訊後，網友揭最壞狀況恐涉詐欺，建議他最好趕快報警。

原PO本月2日在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，下班回家時看到手機跳出兩則訊息讓他嚇呆了，乍看之下以為是詐騙集團，但又不知道該如何處理。從照片中可見，接連兩則簡訊內容都是轉帳通知，一封是當天晚間6點53分，顯示跨行存款19萬7985元，另一封則是晚間7點04分，顯示跨行存款10萬1985元，兩筆跨行存款加起來約30萬元。

原PO表示，有去看銀行帳戶查看，結果並沒有那些錢，他推測可能是手機號碼key錯，導致傳錯人，害他白開心一場。照片曝光後，網友紛紛回應「趕快去提款機查看餘額」、「趕快看戶頭有沒有多錢」、「先打去銀行客服，跟他說你沒有做這個動作，這筆入賬很怪」、「可能銀行簡訊傳錯電話了」。

還有網友歪樓「這是過年紅包啦」、「領出來！花爆！」、「你昨天是不是扶阿姨過馬路」、「失散多年的阿姨找到你了」、「阿姨，我來了」、「可以轉到我這」、「轉給我！這個鍋我來背」。

不過有過來人揭最壞狀況表示，之前曾經遺失存摺，半年後網銀突然通知，戶頭被匯進50多萬，不料卻收到傳單，被控告刑法詐欺罪起訴，結果帳戶被凍結，偵查了半年不起訴才解除。

網友提醒，看到不明轉帳先別開心，天下沒有白吃的午餐，建議先查看存款簿是否真的有錢匯進來，如果有再問客服，如果真的不知道是誰匯的，就先給警方處理，若沒有查明就直接領出來的話小心觸法，恐涉及刑法侵佔罪，到時要跑法院，恐得不償失。

轉1元給詐騙集團 報案凍結對方帳戶

(中時新聞網)