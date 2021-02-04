內政部表示，每年6月多數役男從學校畢業等待服役，但入營服役緩急需求不一，因此預告修正徵兵規則，增列在兵額補充無礙時，內政部可依役男申請入營時程緩急意願，納入徵集順序。

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內政部2月1日預告修正「徵兵規則」第5條、第13條、第14條條文。內政部指出，因大多數役男每年6月從高中以上各級學校畢業等待服役，但國防部新兵訓練中心接訓量有限，導致影響役男入營服役期程。

內政部說，考量役男入營服役緩急需求不一，因此增列在兵額補充無礙時，得辦理役男申請入營時程，並依役男申請優先入營、未申請優先及延緩入營或申請延緩入營的意願，安排入營服役。

另外，內政部表示，為審慎判定役男體位及維護兵役公平，有關判定替代役體位案件，明文規定不含身高、體重、身體質量指數、視力及扁平足等事項，因為是以單一數據為體位判定，較無爭議外，增列其餘案件應併同免役體位案件，送役男體位審查會審議。

內政部說，對於公告內容有任何意見或修正建議者，可在公告刊登公報次日起60日內，在4月6日前陳述意見。

(中央社)