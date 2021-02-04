GameStop事件凸顯散戶對市場的影響力，星展銀行（台灣）今天發布「散戶興起及其對股市的影響」研究報告，認為此事件不至於對大型績優股和市場產生長期影響，但散戶投資人影響力確實不斷提升。

近期電玩遊戲經銷商GameStop股價軋空占據新聞版面，起因是網友在Reddit網站上發布訊息，散戶投資人紛紛買進GameStop的股票，引發持有大量空單的避險基金回補，出現罕見的散戶戰勝避險基金情況。

星展銀今天發布研究報告，認為基於機構法人資金主導市場、散戶投資者聚焦單一證券兩大因素，儘管市場波動加劇，但不會對大型績優股和市場產生長期影響。

星展銀解釋，根據EPFR Global的數據，2000年網路泡沫破裂後，散戶持有的全球股票型基金的淨資產價值一直呈現穩定下滑，2000年底時，散戶資金約占股票型基金的66%，機構法人資金則約占34%；現在情況完全逆轉，2020年底，散戶資金僅占全球股票型基金的29%，機構法人資金則占71%。

根據媒體報導，星展銀指出，散戶明顯將注意力集中在避險基金大量空頭部位的單一證券上，因此，除了短期波動，GameStop事件與大型績優股的長期定位沒有太大關係。

不過星展銀提醒，時代正在改變，散戶投資人的影響力不斷提升，排除散戶的影響力是不明智的；明顯例子就是去年3月以來市場急劇反彈，而資金流向數據顯示，散戶情緒與市場大致同時來到低迷水平，機構法人資金仍保持謹慎並處於觀望狀態，但當機構法人重新進場時，散戶已輕鬆獲利。

此外，星展銀指出，美國家庭儲蓄率高，散戶資金將扮演顯著角色，支撐2021年風險性資產走揚；美國家庭儲蓄率在2005年7月達到2.2%的低谷，到2019年12月，已提升至7.2%，隨著公債殖利率處於低點，家庭儲蓄的一部分將會被配置到風險性資產，例如股票。

(中央社)