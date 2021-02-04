黃捷2018年代表時代力量參選高雄市議員，當時與黨內同志林于凱（後也成功當選高雄市議員）互動頗佳。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，在總統蔡英文「守住黃捷」的號令下，民進黨全員動起來力保黃一人。針對黃在罷免案答辯書中稱，自己上任2年多來「沒有任何黨派奧援」，時代力量主席陳椒華昨日（3）直言，是黃退黨後自己忘記了。罷捷總部發言人徐尚賢則痛批，黃兔死狗烹、鳥盡弓藏，連「知恩圖報」這做人基本道理都不懂，對照裝可憐的假眼淚「難道不噁心嗎？」

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黃捷在罷免案答辯書中表示，自己上任2年多來，面對2任市長的更迭，以及在議會沒有黨派奧援下，能做的不多，但是她仍盡力完成所有工作。針對「沒有任何黨派奧援」的說法，陳椒華表示，她覺得這句話有錯誤，黃可能在退黨之後，就忘記當初她在競選時，時代力量給她的援助，無論是在人力、物力，黨內都是盡全力幫忙；撇除競選，黃上任後在議會內，議員夥伴林于凱也協助她推動議案、自治條例等，故她說「沒有奧援」是相當錯誤的陳述。

對此，徐尚賢今日痛批：「沒有時力，哪有黃捷？」指出知恩圖報是最基本的做人道理，黃捷如今的表現可謂「兔死狗烹、鳥盡弓藏」，黃對時代力量的忘恩負義、對戰友的如此無情，當事人內心的悲憤應可說是如人飲水，冷暖自知。

徐尚賢也抨擊黃捷：「此時此刻不要再假裝可憐，不要再用假眼淚來欺騙人民，鯨魚的眼淚、鱷魚的眼淚難道不噁心嗎？我們小蝦米可是欲哭無淚！」

(中時新聞網)