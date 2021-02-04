國民黨舉辦挺醫護記者會提五大建議。（國民黨提供）

新冠疫情延燒，國民黨上午開記者會，提出挺醫護五大具體建議，呼籲政府對醫護加強支援力道，重新盤點資源，改善不符實際的資源分配，心理層面也充分支援，以降低醫護染疫風險，讓醫護可安心防疫。前立委陳宜民也建議疫苗談判層級，可拉高到總統或副總統出面與藥廠談判。

記者會由文傳會主委王育敏及副主委王鴻薇、台灣預防醫學學會理事長陳宜民、國民黨醫療委員會副主委王桂芸出席。

王育敏質疑，蔡政府高呼「撐醫護」，實際卻翻出過去和平醫院封院狀況，掀起政治口水戰，又利用網軍圍剿，造成社會氛圍緊張與撕裂；政府在網路上小編頻繁製圖塑造挺醫護形象，其實僅止於口號，實際履行的承諾屈指可數，網路霸凌卻讓醫護不敢將實際的訴求發聲。

她表示，因接獲多位一線醫護人員陳情，特向民進黨政府提出5點建議：

1.醫護人員擔心傳染家人或心繫工作，卻常面臨防疫旅館難覓，中央應安排醫護可以優先入住防疫旅館，並研擬補助辦法，協助並減輕醫護經濟負擔。

2.中央應全面盤點防疫物資並控管價格，避免醫療院所採購護目鏡、髮帽等物資時，面臨哄抬價格或斷貨。

3.醫護人員不得已請防疫假，卻傳出部分遭醫院扣薪、績效負評不當對待，恐造成道德風險，隱匿疫情弊端；且勞動部與衛福部立場矛盾，導致院方若依勞動法處理，醫護只能領半薪，中央應主動介入並禁止對醫護人員不當處置。

4.防疫津貼與獎勵須簡化審查流程，避免發放時程延宕；有人今年才領到去年第二季津貼。

5.發放獎金須考量醫護人員照顧輕重症及護病比等因素，實質鼓勵並慰勉投入防疫第一線醫護人員。

王桂芸指出，防疫津貼雖已調整成「護理人員每人每班1萬元」，但仍有醫院將1萬元分給多名照護人力情形，而且支領都很慢，應有即時性才會有感。

陳宜民說，一年多來政府說挺醫護，但從桃醫事件來看，仍有一些系統性問題，例如口罩、篩檢等問題須檢討。此外，就疫苗給醫護人員使用遲無進展，中央流行疫情指揮官陳時中日前解釋沒拿到疫苗，可能是「談判技巧不好」，既然如此，我國層級可提升到總統或副總統，例如韓國總統文在寅主動致電美國藥廠，疫苗就從1千萬增到2千萬劑，以色列總統納坦雅胡也是主動與藥廠談判17次。

王鴻薇說，疫苗至今無聲無息，陳時中原本承諾3月可施打，現在又延到6月。政府要說清楚，到底疫苗何時可打，不要東怪西怪，一下子各國搶疫苗，一下子暗指政治力，但有無綠營民代介入等問題該釐清。

她強調，國民黨去年起就建議入境普篩，現在醫護壓力重就來自病例以境外感染較多，桃醫最先感染源就是境外移入，但陳時中今天竟說「等6月大家打了疫苗，再做入境普篩」，令人想不透，最需要入境普篩可減輕醫護壓力時，陳時中先後說了會有偽陽性、第一線醫師很厲害、子彈要看到敵人才打等莫名其妙的理由；等到全世界都打好疫苗才要入境普篩，那時候有必要多此一舉嗎？有意義嗎？

(中時 )