楊姓男子曾是福方汽車公司負責人因積欠稅1億6千萬元，脫產後仍持無限卡四處消費，周遊歐洲及東南亞多個國家，法務部行政執行署新北分署於近日聲請管收，法院審理後認為楊男資力甚為寬裕卻裝窮，裁定准予管收3個月。

福方汽車曾代理瑞典名牌SCANIA車系，楊男掛名董事，以蔡姓男子掛名擔任人頭董事長，楊男卸任董事後續擔任總經理，為公司實際負責人。福方汽車公司自2004年開始，連續3年依規定繳稅，遭國稅局裁處鍰總計1.4億，經執行多年僅徵得57萬元，本金及利息累積至今已超過1.6億。

新北分署調查發現，2005年福方公司資產淨值8億元，期間陸續將公司名下34輛汽車、31筆土地及5筆農地陸續出售給親友或信託給第三人，所脫財產總價價超過12億元。

行政執行官表示，2017年起楊男3年內出國達15次，前往歐洲及東南亞各國遊玩，還持銀行核發之VISA無限附卡及MASTER世界附卡刷卡消費36萬元，而各大高爾夫球場也看得到他出入的身影。

新北分署收集相關證據向法院申請管收，楊男委任律師到庭，卻當庭向法官表示現無工作，經濟生活靠其家人接濟。法官依據新北分署所陳證據，認定楊男資力甚為寬裕，擔任多家公司董事，顯非無業僅靠家人接濟生活之人，卻一再推諉規避責任，並無誠意面對及解決欠稅問題，破壞租稅徵收之公平性，情節重大，而裁定准予管收3個月。

新北分署表示，針對惡意脫產規避執行之義務人，必將詳加調查其是否「顯有履行義務之可能故不履行，及就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」，再施以限制出境、出海及拘提、管收之強制處分手段，如是公司實際負責人，縱使未掛名公司負責人，或者於欠稅年度後卸任負責人，其應負之法律責任均無所規避。

(中時 )