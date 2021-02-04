D-Link友訊科技（2332）台灣分公司今（4）日宣佈正式取得國際資安品牌Cyberbit台灣代理權，推出Cyberbit Range資安解決方案，強大的超仿真攻防演練模擬系統可讓跨領域的機構包含政府、金融、教育、企業等作為資安攻防模擬及訓練平台之用，提供全球領先的資安防禦技術，藉此培養專業防駭的優秀人才，打造強韌資安防護。

隨著網路不斷變遷與革新，企業面臨越來越複雜的網路攻擊手法，網路資訊安全也成為企業經營的核心關鍵。在萬物連網的數位化時代，駭客攻擊和資安威脅不斷演化，回顧過去幾年，台灣也曾發生多起重大資安駭客攻擊事件，無論是資安漏洞、殭屍病毒攻擊或植入惡意程式皆讓各類型企業防不勝防，導致的經濟損失和商譽損壞難以估算。企業投放大量資源採購網路安全設備，但面對繁複的資安系統，培訓具備攻防實務、熟稔各式實戰技巧的資安人才更是企業迫切需求。

近年因應智慧製造、工業4.0的發展趨勢，從IT、OT到IoT的融合也成為諸多單位對於資安管理的一大挑戰，國際資安領導品牌Cyberbit具備開發與設計相關的尖端網路安全技術，瞄準這個發展趨勢，提供客戶從IT到OT滴水不露的完整資安解決方案，其所推出的Cyberbit Range攻防演練模擬系統能模擬各種網路攻擊情境，提升操作人員實戰技巧。Cyberbit在全球五大洲、20多個國家及地區皆已佈局Cyberbit資安產品的銷售推廣，並在北美、歐洲和亞洲建立子公司和支援中心。Cyberbit的客戶包括《財富》雜誌評選的500大企業、關鍵基礎設施組織、電信營運商、大學和政府部門等，產品已通過眾多客戶的考驗與認可，可為企業訓練內部資安人員、打造全方位資安防護網，透過主動偵測新型態網路威脅，強化企業資安人員的實戰防禦能力，增加數位化強勢競爭力。

D-Link友訊科技台灣分公司總經理鍾振遠表示，隨著網路應用越來越多元，各類型組織所面臨的網路威脅變得更加嚴峻與變化莫測。企業面對資安的態度應轉守為攻，以強化訓練、主動偵測、精準預測等策略，來面對日益倍增的資安威脅，藉機突破重圍並確實建構完整的資安防護機制。Cyberbit擁有全球領先的網路安全訓練及模擬系統，可真實模擬各種網路駭客攻擊情境、提升IT人員實戰技巧，透過規劃資安專業課程來訓練內部人員，進而培養解決威脅的操作技術。此次與Cyberbit的合作，期許協助企業抵禦網路駭客威脅，並提供技術領先的資安解決方案，讓客戶營運穩定成長！

Cyberbit大中華區區域總監Calvin Ng表示，Cyberbit是全球資訊安全防禦系統領導廠商，我們不僅協助企業抵禦威脅，更提供技術領先的防護機制，幫助客戶防範科技變遷所帶來的資安漏洞。Cyberbit Range系統深受眾多國際企業、資安訓練中心採購，可依場景及網路建置客製化培訓內容，並使用領先市場的商業SIEM、防火牆、端點安全系統和分析工具等資安產品。透過Cyberbit Range攻防演練模擬系統，政府單位、企業、教育單位可培訓出能快速因應網路攻擊的人才，藉此積極防禦、主動迎擊未來網路駭客的各種威脅。

D-Link友訊科技所代理的Cyberbit Range系統涵蓋數十種擬真網路安全方案，可做為企業內部SOC團隊的訓練平台和資安人才培訓中心，在遭受駭客網路攻擊前模擬各種級別、紅軍藍軍攻防、個人或團隊情境的網路攻擊，達到提升應變能力與資安意識等多重目標，為企業資安團隊帶來更有效的檢測與評估。

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