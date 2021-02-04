最新市調資料顯示，最近有預售新案房子賣得太好，賞屋客太多，業者乾脆採取「做四休三」策略，一個星期當中，接待客戶賞屋四天、另外三天乾脆打烊休假；不過普遍來說，年關將屆，政策打炒房威力發威，房市已紛紛避鋒頭。

住展雜誌研發長何世昌今（4）日表示，根據最新出爐的住展房市風向球顯示，今年1月1月分數續降至36.7分，較去年12月風向球減少0.8分，分數連二個月下滑，對應燈號則已連續十一個月亮出黃藍燈。

何世昌指出，最近房市市況力以北北桃一線都會區，表現最穩定，來人、成交量，大多維持在高檔水位，呈現「淡季不淡」的態勢。

何世昌表示，甚至有預售新案接待中心，因來客量太多，難消化而祭出「做四休三」方案，一週只有四天開放給過路客賞屋，另外三天閉門接待預約客。

何世昌表示，因去年底政府打炒房，餘威仍在，加上年關將屆，房市進入傳統淡季的影響，北台灣市況呈現人氣、買氣「倒退櫓」，預期市況最快3月才有機會回溫。

何世昌表示，由於1月、2月是新建案市場的傳統淡季，供給量減少是很正常的事。但以歷年1月相比，今年同期推案量屬於相對大量，代表業者看待市場的態度仍偏樂觀。

在銷售信心部份，因業者還在慢慢消化政府打炒房的利空消息，1月推建案釋出的報紙廣告量仍不算多，大約為0.43萬批。不過，若與12月相比，報廣量已稍微回升。

何世昌分析，1月份看屋人氣與成交同步下滑，推測其主因除了與購屋淡季有關外，或多或少也受到政府打炒房影響。由於打炒房議題還未褪去，想要趁機撿便宜的購屋族持續出籠，來人量雖降但仍有一定水準；唯賣方價格防線牢不可破，議價率也沒有鬆動的跡象，抱著撿便宜心態的購屋族，變成無效客，成交量無法放大。

何世昌認為，在淡季過後，隨著房市旺季的到來，以及打炒房導致的觀望氛圍慢慢轉淡後，市況走強的機率偏高。

(工商 )