代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，1月分數續降至36.7分，較去年12月風向球減少0.8分，分數連二個月下滑，對應燈號則已連續十一個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量與成交組數等三項分數下降，來客組數、議價率等二項分數持平，僅報廣量一項分數回升。住展雜誌研發長何世昌表示，因去年Q4政府打炒房餘威仍在，以及房市進入傳統淡季的影響，北台灣市況呈現人氣、買氣倒退櫓，預期市況最快3月才有機會回溫。

何世昌認為，1月市況走緩在預期當中，並不會讓人太意外，2月因年節長假和工作天數減少等因素抑制，風向球高升的機率也不高。但在淡季過後，隨著房市旺季的到來，以及打炒房導致的觀望氛圍慢慢轉淡後，市況走強的機率偏高。假如沒有其他的重大突發事件，今年住展風向球可望見到睽違已久的綠燈。

今年1月預售屋推案量約5百多億元，而新釋出的成屋不足600戶，由於1月、2月是新建案市場的傳統淡季，供給量減少是很正常的事。但以歷年1月相比，今年同期推案量屬於相對大量，代表業者看待市場的態度仍偏樂觀。

在新建案市況方面，1月風向球追蹤的指標案平均來人組數約37.5組／週，較去年12月（39.1組／週）略減1.6組／週，月減幅約4％，已連續三個月成長。1月風向球追蹤的指標案成交組數續降至2.8組／週，較去年12月（3.2組／週）減少0.4組，月減幅約12.5％。

何世昌分析，1月份看屋人氣與成交同步下滑，推測其主因除了與購屋淡季有關外，或多或少也受到政府打炒房影響。由於打炒房議題還未褪去，想要趁機撿便宜的購屋族持續出籠，來人量雖降但仍有一定水準；惟賣方價格防線牢不可破，議價率也沒有鬆動的跡象，抱著撿便宜心態的購屋族變成無效客，成交量無法放大。

(時報資訊)