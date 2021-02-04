雖然近期陽明(2609)股價回檔，不過，本土法人出具報告認為，農曆年後各產業回補庫存需求仍強勁，加上在船舶準班率持續創下10年新低及碼頭工人不足下，農曆新年期間取櫃回亞洲的效果有限，整體運價仍可望在農曆年後維持高檔，仍對於陽明給予買進評等。

今年海運景氣目前依舊暢旺，但貨櫃三雄股價漲多後迅速修正，法人認為，主要由於去年第4季SCFI大漲超過3成，但今年受到農曆新年部分工廠因運價處於高檔或無法出貨而提早放假，1月以來美西、歐洲運價僅上漲2％及5％，較12月4％及96％放緩。

法人認為，美國港口在工廠回補庫存需求，第1季美國港口進口量仍將年增11％，目前供給吃緊的狀況仍然嚴重。且12月全球船舶準班率持續下降至44.6％，低於正常水準的70～80％，雖然船公司將趁過年期間取櫃回亞洲，在塞港情況下效果有限，預期第1季運價將維持高檔。

陽明訂單能見度至第1季底，需求維持強勁，現階段美洲線運價已有客戶開始洽談，預料運價仍遠高於去年第2季，今年合約運價將支撐未來4季運價優於2020年第2季水準，陽明2021年獲利、股東權益報酬率有望創下10年來新高。

(時報資訊)