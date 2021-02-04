雙胞胎姊妹花依依、佩佩夫妻檔近日錄年代《聽媽媽的話》，依依佩佩兩人感情好到在同月同日步入禮堂，婚後生活幸福美滿，但生下這對甜美雙胞胎的媽媽在節目中語出驚人，自爆當年對兩位女婿都不太滿意。不論是身高、打扮，雙胞媽對大女婿Stanley第一印象非常好，初次見面Stanley還有禮貌行90度大鞠躬，但日後相處下來，才知道他是很有個性的人。

某次夫妻兩人在丈母娘面前起口角，Stanley一氣之下竟掉頭走人，雙胞媽瞬間對Stanley的印象分數扣好幾分。個性直爽、說話沒有包袱的雙胞媽，接著評論二女婿小魚，嫌小魚身材過瘦不夠體面，更爆料連鄰居都會耳語女婿配不上女兒。眼見雙胞媽把家務事全抖出來，依依趕緊制止苦笑說：「妳講這段話的時候，我的背後在流汗耶。」雙胞媽才笑笑緩頰：「但日久見人心，小魚的好脾氣完全可以涵蓋一切。」大女婿Stanley也有貼心的地方，曾經帶一家人到澳洲旅遊20天，每天開車上山下海都沒有怨言，期間遇到丈母娘生日，Stanley還準備生日花束，精心策畫一場溫馨的海邊慶生派對。

Stanley（左）抱怨老婆依依非常不懂浪漫。（年代提供）

雙胞媽慶幸當初自己很開明，沒有制止女兒交友，才能撿到兩位好女婿。依佩雙胞胎在2014年同天辦婚禮，如今兩對夫妻即將面臨婚後七年之癢，主持人小禎問及婚姻中哪部分犧牲最多，Stanley毫不考慮回答：「是愛情。」Stanley抱怨老婆依依非常不懂浪漫，每晚睡前，一家五口躺在大床上，老婆的Kiss Goodnight儀式只會獻給3個孩子，讓總是被跳過的Stanley心碎不已。雖然年過40，Stanley坦言還是需要愛情滋潤，更不害羞表示，雖然在家中順位非常低，但老婆依依在自己的心中，永遠排行第一名。

(中時 )