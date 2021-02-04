新冠疫情蔓延全球，新北市外國人置產件數不減反增，去年共有259人次，與2019年相當、但較2018年增加3成，其中淡水區最受外國人青睞，去年共有92人次購置不動產，其次為林口區33人次；此外外國人置產第2多往年都是美國各州，今年則由馬來西亞竄居第2占10％，最多則來自香港，占45％。

新北市地政局統計，2020年外國人在新北市取得不動產共有259人次，與2019年相當，但比2018年相較增加近3成，可見在全球疫情嚴峻期間，台灣防疫有成所致。

29個行政區中以淡水區最受外國人青睞，因有捷運系統且交通便利，包括捷運線淡水線及淡水輕軌綠山線、藍海線第1期均已通車，以及未來還有橫跨淡水、八里的淡江大橋等多項建設、生活機能完善，較符合外國人生活型態與環境，2020年有92人次購置不動產。

其次為林口區33人次，因鄰近機場、機場捷運A9站、三井Outlet、媒體園區、國際學校等建設，生活機能成形，加上去年7月三立影城、東森國際、三井二期進駐媒體園區，將園區打造成台灣坎城，人口紅利湧現，吸引不少外國人矚目進而置產。

新北市地政局地籍科分析，香港因地理環境相仿、語言相通、風俗習慣、生活機能相近等關係，長年來都是在新北市置產最多的國家；不過置產第2多的往年都是美國各州，2020年反是馬來西亞竄居第2多，占10％，美國則退居第3名。

(中時 )