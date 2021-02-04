農曆春節7天假期將至，新竹市政府4日透過2021平安好年記者會，一次公布春節垃圾清運、交通疏導、門診醫療服務、居家關懷、春聯發放等便民服務資訊，市長林智堅預祝市民牛年健康平安、萬事如意，也提醒民眾出遊、圍爐謹守防疫原則，一起度過平安好年。

因應春節，市府也宣布，春節期間防疫不間斷，各遊憩點實施人數總量管制，春節期間有開放的景點與場館包括，十八尖山管制4000人、動物園1500人、圖書館動物園分館50人、昆蟲館50人、玻工館60人、消防博物館80人、南寮旅服中心300人。衛生局說，呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，若有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免外出。

對於民眾最關切的垃圾收運，環保局表示，因應農曆過年家戶大掃除需求，2月10日小年夜原為周三停收日，特別加班清運垃圾，依平日周一路線收運；2月11日除夕及2月16日初五，原下午時段改上午時段、晚上時段改下午時段；大年初一至初四、初六等5天停收，2月18日初七即恢復正常清運。

大型家具家電清運，全年不限次數、不限件數，鼓勵民眾於平日分散清理。環保局表示，年節期間，從2月3日起至2月9日，每日清運登記預約上限從100調高至120件，額滿後將統一安排於年後清運，呼籲民眾記得「先登記、再排出」，預約電話03-5388406，2月10日至2月15日則暫停登記及清運。

交通處表示，因應7天連假，2月10日至16日市區路邊停車格暫停人工收費，YouBike也24小時不打烊、各站點照常營運。

目前仍處疫情關鍵期，衛生局表示，市府日前已召集竹市5大醫院，完善防疫醫療整備，包含防疫物資透明、確保醫療人專責病房、篩檢及人力能量、落實防疫指引等，並宣布春節期間24小時急診和門診不打烊，守護竹竹苗區近158萬民眾健康。

衛生局說明，新竹台大、新竹馬偕、新竹國泰、國軍新竹、南門醫院5大醫院2月10日小年夜多正常看診，另外台大新竹、新竹馬偕、新竹國泰3家醫院則在2月11日除夕至2月16日初五分別加開防疫特別門診，看診時間表可上衛生局網頁查詢。

另外，為隨時因應疫情變化，新竹市居家關懷中心春節關懷不打烊，有問題歡迎撥打24小時服務專線03-5266016詢問。衛生局也呼籲，民眾享受春節假期之餘，應注意個人防疫措施，如：落實佩戴口罩、保持適當社交距離及勤用肥皂洗手，如有發燒、咳嗽等不適症狀，建議在家休息避免外出，避免出入人潮擁擠之公共場所。

響應年節歡慶氣氛，民政處表示，除了春聯已由區公所配送到各家戶或管理委員會，限量新春開運組春聯、紅包袋、開運小紅包，今日起可至新竹市3區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處地點免費索取。另外，開運小紅包5日起將配送到各大宮廟，數量有限、送完為止，詳細發放時間以各宮廟訂定時間主。

(中時 )