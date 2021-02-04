為鼓勵民眾生育，蔡英文總統於競選連任提出「0到6歲國家一起養」政策，宣布育兒津貼從2500元提高為5000元。教育部今在行政院會報告今年少子女化對策，行政院長蘇貞昌聽取報告後裁示，育兒津貼從今年8月提升為3500元，明年8月提升到5000元，落實用政府力量培育國家未來棟樑，也要讓年輕人願意生且能養得起。

現行方案為，如果家長自己帶未滿5歲兒童，每月有2500元育兒津貼；0至2歲幼兒就讀公托或公共托育家園，每月可領托育補助3000元；若就讀與政府簽約的準公共化保母或準公托，每月可領6000元。

行政院祕書長李孟諺與政務委員林萬億、教育部長潘文忠等人舉行行政院會後記者會，宣布「0到6歲國家一起養」政策，李孟諺表示，現行育兒津貼2500元，今年8月起提升為3500元，明年8月再提升到5000元，不僅育兒津貼提高外，後續還將增加公共托育名額、降低托育費用。

蘇貞昌也透過臉書宣布「0到6歲國家一起養」政策，蘇貞昌表示，過去一年，我們的防疫做到世界最好、經濟成長率領先所有已開發國家。今年，政府決定持續加碼補貼育兒家庭，替所有爸爸媽媽減負擔、增福利。

(中時新聞網)