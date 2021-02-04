台中房市一片火熱，成為在地房仲業者的角力戰區，台灣房屋集團品牌實力堅強，2020年業績開出一片紅海，台灣房屋「台中青海加盟店」，以年度總銷85億元，連續12個月，月月成交破7億元的超強火力，拿下台灣房屋全台加盟店單店業績冠軍，高達1.5億的年度總業績，更超群領先台中同業，稱霸中台灣。

台灣房屋輝煌戰果不僅如此，「崇德燊鴻加盟店」及「松竹十一期加盟店」年度總業績同樣雙雙衝破上億，分別榮獲台灣房屋台中區年度總業績亞、季軍，「松竹十一期加盟店」更已連24個月業績月月破千萬，連兩年總業績突破億元大關，而僅靠這三間超級團隊，2020年總成交金額就已高達170億元，業績上看3.6億，讓台灣房屋成為台中房仲品牌之冠。

台灣房屋集團加盟事業總部總經理林培雯表示，「台灣房屋台中區各個加盟團隊戰力堅強，無懼多變的政經環境，依然展現驚人的專業實力與毅力，在加盟總部與各團隊同心努力下，不僅業績屢創新高，更超越同業成為台中地區的房仲領頭羊，加盟展店版圖同樣捷報頻傳日益壯大，這都十足展現台灣房屋集團堅實的品牌力。」

台灣房屋集團於3日舉辦台中區年度頒獎典禮，共表揚近百名績效卓越的超級業務，其中來自三瀛地產團隊「松竹十一期加盟店」經紀人黃守正，年僅27歲，加入台灣房屋短短2年，就贏得人生中的第一個千萬業績，而信實團隊「台中漢口加盟店」經紀人楊崗，更突破往年紀錄，總業績攀升4成，連續第三年榮獲千萬經紀人的榮耀。

業績稱霸台中同業的冠軍店「台灣房屋台中青海加盟店」隸屬於戰力強大的信實團隊，在大家長林于甄店東的領導下，包含台中青海加盟店、漢口加盟店、信實復興加盟店等，不僅囊括了千萬經紀人獎、評鑑優質獎，個人季業績前三名，也都由信實團隊成員全包了，另外台灣房屋全台排名前20的超級業務，信實團隊成員就佔下三名，而其中一位就是店東林于甄。

林于甄店東以中小企業的格局，領軍3間門市，管理旗下130位成員，除了憑藉對市場的敏銳度，精準掌握市場動向，並在品牌聯賣系統輔助下，開創出一片好業績，林于甄說：「好業績是靠專業人才創造出來的，而專業人才則需仰賴厚實的教育培訓系統，台灣房屋集團總部，定期開授各類業務行銷、法規專業、科技工具運用等實務課程，不僅成為新進同仁學習路上的墊腳石，也讓資深同仁能不斷為專業能力深度進補」，林于甄也說，我們團隊不受傳統師徒制框架，透過多元彈性的方式來培養專業經理人，在信實團隊中，人人都有可能成為CEO，讓自己的成就格局能站的更高看得更遠，信實團隊也預計將於北屯區再展百坪旗艦店，期待更多菁英加入，為自己圓一個千萬夢想。

(工商 )