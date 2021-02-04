雞排妹（鄭家純）與歌手翁立友性騷擾疑雲越演越烈，昨（3）日雞排妹出面說明，不過桌上卻擺著2個飛機杯，再度引發網友論戰。時代力量立委王婉諭昨深夜在臉書表示，網友問「在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」她也分享自己會怎麼回答，提供給有困擾的家長們參考，並強調「性」既然並不可怕，那麼販賣性相關物品的女性也不需要被另眼看待。

雞排妹昨出席《國際橋牌社》第二季記者會，首度針對性騷一事回應。因獲邀客串《國際橋牌社》第二季，在得知製作團隊將把防疫故事拍成影集，私下表達贊助並力挺台灣防疫的意願。如今雞排妹深陷性騷風波，製作單位也決定力挺，而原本記者會就是要公開雞排妹飛機杯義賣獲利捐贈公益團隊的暖舉。

關於如何跟小孩解釋飛機杯，王婉諭分享，自己小孩姐姐今年國一、弟弟小學一年級，早已知道父母是透過性行為讓卵子與精子相遇。因姐姐年紀較長，相關的知識和理解也較充足，知道男女發育後會有很多「產生性衝動」的原因，而當性衝動出現時，自慰會是其中一個處理的方式。

網友詢問王婉諭，要怎麼教小孩什麼是飛機杯。（圖／摘自王婉諭臉書）

姐姐曾問她「什麼是飛機杯？」王婉諭解釋，男生自慰常是用手摩擦陰莖產生快感、模擬性行為；而飛機杯又稱自慰杯，會做成類似女性陰道的形狀或觸感，讓男性陰莖得以放入摩擦達到自慰效果。姐姐大致可以理解，但仍無法想像「為什麼性行為或自慰會讓人感受愉悅」。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

如果是一年級的弟弟，還沒辦法理解什麼是性衝動，但因為已知「性行為」是怎麼一回事，所以會跟他說，當男生很想要有性行為的時候，但沒有適合對象，可能選擇使用飛機杯來取代女生的陰道，來達到類似發生性行為時的感覺。

王婉諭認為，不管懂不懂，當孩子提出問題就認真以對。如果聽完不懂，他們可能覺得無聊就停止話題，也可能很想弄清楚，那就繼續說明討論；有時候聽懂了，可能因瞭解或不好意思而停止話題，或想知道更多性知識，面對各種可能的狀況，「我們就是順其自然的去回應，如實的呈現我的認知。」

現在的孩子資訊接觸管道很多，王婉諭表示，很難知道他什麼時候看到或聽到什麼，當他們願意分享、討論都是好事，更可把握這樣的機會提供他們正確的性知識，或是分享看法與想法。她認為，不恐性最好的方法，便是自然與孩子談性相關的事物，也很希望藉著這個機會提醒大家，「性」既然並不可怕，那麼販賣性相關物品的女性也不需要被另眼看待。

(中時新聞網)