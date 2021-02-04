開名車上路比較不會被撞？一名女子半年前買Mazda3後事故不斷，不但遭刮花保險桿，還被摩托車撞凹鈑金，反而他閨蜜開賓利、瑪莎拉蒂上路，車停路中間去買東西也沒關係，後面車輛還會自動分流閃避，自帶防撞功能讓她超羨慕，直呼明年也要去買一台。

「我終於知道為什麼要買進口名車了！」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」表示，她的Mazda3（馬三）才買半年就一直被A，一下子是停路邊被違規迴轉刮花保險桿，第二次又被內側機車後退撞凹鈑金，且因為住鄉下，報警後都剛好調不到監視器，只能自認倒楣。

原PO說反觀她閨蜜，開賓利、瑪莎拉蒂出門都直接停路中間，頭也不回就下車買東西、接小孩，不但沒人敢撞它，後面的車子、路上亂鑽的機車更是自動分流，車距拉得無限美好，就連拖吊車都自動迴避，也因此常常在各大景點都能看到亂停的名車，而買車自帶停車格跟防撞距離，讓她超羨慕「明年也去買一台」。

對此，網友紛紛留言：「真的有差，以前開老舊國產車各種被霸凌、插隊、逼車等，換進口車之後，連停個紅燈後車都會離我比較遠，真的很現實」、「超羨慕可以想停路中間，就停路中間...」、「真的，賓士也會有自動分流功能」、「買二手海神就好了啊！100多萬就可以享受這種福利了」、「金錢的力量可以讓車子分流呢」。

(中時新聞網)