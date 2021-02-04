全球企業顧問巨頭麥肯錫(McKinsey & Co)由於協助其客戶普渡製藥(Purdue Pharma)增加鴉片類藥物銷售，遭受調查3年多，知情人士透露，麥肯錫已與43個州、華盛頓特區和3個領地的檢察總長達成和解協議，將支付5.73億美元(約161.6億台幣)來了結調查。

查禁鴉片類藥物是美國前任總統川普(Donald Trump)為數不多被公認的政績之一，他上任起極度重視此類藥物被濫用危機，普渡製藥也因其惡名昭彰的鎮痛劑奧施康定(OxyContin)成為眾矢之的，訴訟超過1600件，最終以100億美元和解，並因此在2019年9月15日申請破產。

麥肯錫在鴉片危機中扮演何種角色也受矚目。麻薩諸塞州檢察總長席利(Maura Healey)在訴狀中形容，麥肯錫給普渡製藥如何增加奧施康定銷量的建議，像是「渦輪增壓」(turbocharge)。

關於麥肯錫的建議有不少說法，其中最駭人聽聞的報導是，麥肯錫讓普渡製藥提供回扣給經銷商，如果使用奧施康定成癮，每1起成癮案例可獲14810美元獎勵。甚至有報導指出有不少醫生也收到賄賂，慫恿患者使用奧施康定。

麥肯錫沒有回應路透的置評請求。不過佛蒙特州檢察總長多諾萬(TJ Donovan)曾表示，他在美國時間周四(4日)會宣布該州參與其他州聯合索賠，但他只說麥肯錫支付的代價是「鉅額款項」，未說明具體金額。

(中時新聞網)